Elmano de Freitas espera receber R$ 10 bilhões do PAC; veja as obras prioritárias

O governador Elmano de Freitas (PT) espera um investimento de cerca de R$ 10 bilhões em obras estruturantes para o Ceará no relançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo Lula. Os recursos devem sair do Orçamento da União e também de operações de crédito.

Em contato com esta coluna, o governador evitou cravar as obras que devem ser incluídas no programa a ser lançado em cerimônia realizada no Rio de Janeiro, na próxima sexta-feira. Elmano, inclusive, vai estar na solenidade com o presidente Lula.

O Ceará tem uma lista de demandas ao governo federal de investimentos estruturantes que são fundamentais nas áreas de estradas, abastecimento de água e ferrovias.

As apostas do Estado para o anúncio de sexta-feira incluem a retomada e conclusão das obras do Açude Lago de Fronteiras, em Crateús, avaliada em R$ 150 milhões. A obra foi iniciada ainda no governo de Michel Temer (MDB), mas está parada.

A conclusão das obras do Anel Vário da Região Metropolitana de Fortaleza, da ordem de R$ 85 milhões, que se arrasta há uma década, também pode estar na lista.

Mas há duas intervenções fundamentais para o crescimento econômico e que dialogam, inclusive, com os planos futuros dos investimentos em energias renováveis e hidrogênio verde, que são a conclusão da ferrovia Transnordestina, que devem precisar de R$ 6 bilhões, e as obras auxiliares da Transposição do Rio São Francisco e o Cinturão das Águas do Ceará. As duas também devem estar na lista do governo federal.