Elmano critica postura do Congresso Nacional em votação contra decretos do IOF

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), comentou a derrota do governo do presidente Lula no Congresso Nacional, que derrubou os decretos de aumento do IOF. Embora não tenha citado diretamente os parlamentares cearenses, Elmano demonstrou desconforto com a votação e apontou divergências entre a postura de parte do Legislativo e a visão do seu partido.

"Eles pensam diferente do PT. A nossa visão é de que quem tem mais, os milionários, deve pagar mais impostos, e quem tem menos deve pagar menos ou não pagar", declarou o governador, em evento do PT em Crateús, no último sábado (28).

Na avaliação do PT, os parlamentares que votaram contra as medidas protegeram os mais ricos. Esta foi a maior derrota do presidente Lula no Congresso Nacional, neste terceiro mandato.

Na entrevista coletiva do último sábado, Elmano ainda ampliou o tom das críticas ao afirmar que a maioria no Congresso adota uma lógica inversa à defendida pelos governos petistas. “Eles acham que o governo não deve cobrar dos milionários, mas cortar da educação e da saúde dos brasileiros”, disse, sinalizando o impacto da decisão legislativa nas contas públicas e nos serviços sociais.

Embora não tenha citado nomes, a declaração do governador acabou sendo uma crítica aos parlamentares aliados no Ceará que votaram contra os interesses do Planalto.

Na bancada cearense na Câmara, dos 22 deputados, 17 votaram contra os decretos de Lula. Destes, 12 integram a base de Elmano no Ceará. Entre os cearenses, apenas os petistas votaram com o governo: José Guimarães, Luizianne Lins e José Airton.

Como votaram os deputados federais cearenses na pauta do IOF

Votaram a favor da derrubada dos decretos (Sim):

AJ Albuquerque (PP)

André Fernandes (PL)

André Figueiredo (PDT)

Danilo Forte (União Brasil)

Dayany Bittencourt (União Brasil)

Domingos Neto (PSD)

Dr. Jaziel (PL)

Enfermeira Ana Paula (Podemos)

Fernanda Pessoa (União Brasil)

Júnior Mano (PSB)

Leônidas Cristino (PDT)

Matheus Noronha (PL)

Mauro Benevides Filho (PDT)

Moses Rodrigues (União Brasil)

Nelinho Freitas (MDB)

Robério Monteiro (PDT)

Yury do Paredão (MDB)

Votaram contra a derrubada dos decretos (Não):

José Airton (PT)

José Guimarães (PT)

Luizianne Lins (PT)

Ausentes: