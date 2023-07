Elmano apresenta programa de energia solar para baixa renda ao presidente Lula em Brasília

Está na agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para daqui a pouco, 17h desta quarta-feira (12), uma reunião com o governador cearense Elmano de Freitas (PT). O chefe do executivo estadual vai levar ao presidente um projeto do governo do Estado de energias renováveis para a população de baixa renda.

O projeto para o qual Elmano quer o apoio do presidente da República é o “Renda do Sol”. A iniciativa é parte da estratégia de Elmano para tentar incluir distribuição de renda no novo momento que o Ceará deve passar por conta da geração de energias renováveis nas próximas décadas.

O Renda do Sol pretende gerar renda por meio da microgeração de energia solar residencial. “O Programa propõe, como mecanismo de redução da pobreza, a criação de legislação, infraestrutura e capacitação de famílias abaixo da linha da pobreza para a microgeração de energia solar domiciliar e em associações”, diz a descrição do Estado.

Autoridades estaduais buscam apoio em Brasília para que o Ceará possa partir na frente em relação a transição energética, para uma economia de baixo carbono. Um dos principais programas é a ampliação das fontes de energias renováveis, como a solar.

Além disso, a ideia do hub de hidrogênio verde no complexo do Pecém é outra aposta do Ceará para atrair os novos investimentos. O Senado Federal já criou uma comissão para tratar do assunto. Cid Gomes (PDT) é o presidente. Nesta quarta-feira, em entrevista coletiva da qual participou o colunista Victor Ximenes, deste jornal, o vice-presidente da República e ministro da Indústria, Geraldo Alckimin, reforçou a atenção do governo federal para a temática e o pioneirismo do Ceará.