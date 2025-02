Élcio Batista pede afastamento da presidência do PSDB do Ceará por 'compromissos profissionais'

O presidente estadual do PSDB no Ceará, Élcio Batista, solicitou afastamento do comando da sigla. Em nota divulgada pelo partido nesta segunda-feira (10), o ex-vice-prefeito da Capital alegou novos compromissos profissionais assumidos em São Paulo. Com isso, o atual vice-presidente Ozires Pontes assume interinamente a função.

A saída de Élcio do comando do partido ocorre após um ciclo político conturbado. Ele foi eleito vice-prefeito de Fortaleza em 2020 na chapa do atual prefeito José Sarto (PDT) à época filiado ao PSB, mas rompeu com o grupo governista estadual e, em 2024, disputou novamente o cargo de vice-prefeito ao lado de Sarto, desta vez pelo tucanato. A chapa, no entanto, foi derrotada ainda no primeiro turno.