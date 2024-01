'É preciso lembrar para que nunca mais aconteça', diz Elmano sobre atos antidemocráticos

O governador Elmano de Freitas (PT) está em Brasília para participar, nesta segunda-feira (8), do ato público para lembrar os atos antidemocráticos ocorridos há um ano. O governador defende a lembrança dos acontecimentos para evitar que haja novos episódios semelhantes.

“Temos o dever de proteger as instituições e combater os discursos de ódio e a desinformação. Há um ano, a nossa democracia sofria uma tentativa de golpe”, segue o chefe do Executivo Estadual.

Elmano de Freitas e um grupo de governadores participaram de reuniões logo após os atos ocorridos em Brasília com o presidente Lula e autoridades da República. Na ocasião, o Ceará encaminhou, inclusive, um grupo de policiais para reforçar as forças de segurança no DF.