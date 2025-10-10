Dr. Cabeto lança iniciativa para debater a eficácia das políticas públicas implantadas no Ceará

O Instituto de Ciências Médicas Paulo Marcelo Martins Rodrigues, sob liderança do médico Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto, vai lançar no fim deste mês, o Centro de Análises de Políticas Públicas do Ceará. O Seminário de lançamento será no dia 31 de outubro no Hotel Gran Marquise, na Av. Beira-Mar, em Fortaleza.

A iniciativa, comandada pelo ex-secretário de Saúde do Estado, busca criar uma sistemática de discussão na sociedade sobre a eficácia de políticas públicas implantadas no Estado a partir de debates com especialistas de diversas áreas e estudos periódicos para embasar as análises.

Dr. Cabeto reúne um grupo qualificado de especialistas de diversas áreas no seminário de lançamento do Centro, entre eles o economista-chefe do BTG PActual, Mansueto Almeida; o diretor-executivo do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS), Miguel Lago; Ettore Carvalho Oriol, Doutor em Administração Pública pela EAESP-FGV e Visiting Scholar na Paul O’Neill school da Universidade da Indiana – IN/USA; e Felipe Salto, Economista-chefe da Warren Investimentos e ex-Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.

Programação completa

Painel 1

Eficiência das Emendas Parlamentares e o Impacto na Saúde

Palestrante: Dr. Miguel Lago - Diretor executivo do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde - IEPS

Debatedor: Mansueto Almeida - economista-chefe e sócio do BTG Pactual 10:30

Painel 2

Novos Indicadores de Bem-Estar Social

Palestrante: Ettore Carvalho Oriol – Doutor em Administração Pública pela EAESP-FGV e Visiting Scholar na Paul O’Neill school da Universidade da Indiana – IN/USA

Debatedor: Felipe Salto - Economista-chefe da Warren Investimentos e ex-Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Painel 3

Análise Crítica de Dados em Saúde. Evolução da letalidade no Ceará