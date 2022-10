Deputados dão como certa a recondução de Evandro Leitão à Presidência da Assembleia

Uma regra tácita que impera entre os deputados estaduais cearense é a da indicação do novo presidente da Casa pelo partido que elegeu a maior bancada. A exemplo do que aconteceu há quatro anos, este partido é o PDT. São 13 deputados eleitos, vantagem com sobras. Só há uma circunstância diferente: desta vez, a legenda foi derrotada na disputa ao governo do Estado.

Mesmo assim, nenhum dos seis deputados em contato com esta coluna na sessão desta quarta-feira (5), que marcou o retorno dos trabalhos da Casa, considera outra hipótese que não a do PDT integrar a base do governo Elmano de Freitas na Casa.

A maioria dos deputados, inclusive alguns de fora do PDT, não vislumbram outra possibilidade que não a da permanência de Evandro Leitão no comando do Legislativo Estadual.

A possibilidade é concreta não só por Evandro estar na bancada do PDT e ter sido segundo deputado estadual mais votado nestas Eleições. Ainda na fase de pré-campanha, Evandro, indicado como pré-candidato do PDT ao governo do Estado, resolveu abrir mão da postulação para apoiar Izolda Cela, que pleiteava a reeleição.

Depois, ele fez a campanha de deputado estadual, mas sempre esteve ligado ao senador eleito Camilo Santana e a Elmano de Freitas. Na festa da vitória, Evandro era um dos mais empolgados.

Evidentemente, as articulações partidárias ainda envolverão outras variáveis. Os parlamentares do próprio partido dizem que ainda não há tratativas sobre a posição a ser adotada no Legislativo. O momento é de “deixar a poeira baixar”, disse um deles.

Entretanto, o próprio Elmano já considera o PDT como integrante de sua base de apoio na Assembleia. Em evento com o ex-presidente Lula, em São Paulo, o governador eleito fez questão de destacar que o PDT estará juntamente com o PT, empenhado na eleição de Lula.

Elmano já contabiliza o apoio de 35 dos 46 novos deputados eleitos.