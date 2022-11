Deputado do CE quer ministro da Justiça no Congresso para explicar plano para desbloquear estradas

O deputado federal cearense Idilvan Alencar (PDT) apresentou um requerimento na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados para convocar o ministro da Justiça, Anderson Torres, para explicar as providências adotadas pelo governo federal para o desbloqueio de estradas brasileiras por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

Idilvan é membro suplente da comissão e já formalizou o pedido que terá de ser analisado pela presidência da Comissão.

O pedido detalha que o objetivo é cobrar do ministro o plano de desobstrução das estradas e a punição para servidores federais que estejam, eventualmente, cometendo crimes no exercício da função.

Caso seja aprovado o requerimento de convocação, o ministro é obrigado a ir ao Congresso Nacional. Outra hipótese é o pedido de convocação ser transformado em convite. Neste caso, não há obrigação de o gestor comparecer.

Bloqueios

Desde a noite do último domingo, grupos radicais de apoiadores do presidente Bolsonaro, inconformados com a vitória de Lula nas urnas, fazem bloqueios ilegais nas estradas que podem causar danos à economia nacional.

Na noite de segunda (31), o STF formou maioria para determinar a desobstrução imediata dos trechos bloqueados, inclusive autorizando a atuação das polícias militares dos estados.

