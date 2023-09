Deputada do PL comemora decisão do TRE-CE e ironiza suplentes que aguardam cassação dos titulares

Após a última decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) de suspender o processo que levou à cassação da chapa de deputados estaduais do PL, a deputada Dra. Silvana, uma das que teve o mandato cassado na Corte, comemorou a decisão em um grupo de whatsapp dos parlamentares e ironizou os suplentes que aguardam a conclusão do caso.

Em postagem no grupo usado para informes do Poder Legislativo entre os colegas, a deputada disse ter apostado na fé para a solução do caso.

Ela postou o seguinte: “Vão lendo e entendendo que a fé é mesmo algo que se toca com a mão”, disse ela ao acrescentar 'emojis' de risadas.

Antes disso, entretanto, veio a ironia em relação os suplentes: “acho que a turma do terno novo vai mofar. rsrsrs”, escreveu a parlamentar.

Desde o ano passado, antes mesmo da posse dos novos parlamentares, que só ocorreu em fevereiro deste ano, a possível cassação da chapa de deputados estaduais do PL movimenta os bastidores na Assembleia Legislativa.

Há, entre os parlamentares, contas que apontam que partidos como PT, PDT, MDB e PSDB poderiam se beneficiar com as cadeiras deixadas pelos deputados do PL em caso de confirmação da cassação no TSE.