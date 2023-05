Delegacia de Tianguá abre inquérito para investigar suposta falsificação da assinatura do prefeito

O delegado regional de Tianguá, Francisco Miguel de Sales Filho, instaurou um inquérito policial, atendendo a pedido do Ministério Público Estadual, para investigar uma suposta “falsificação de documento público” na Prefeitura do Município.

A denúncia está sob análise da 7ª Promotoria da cidade desde que começaram a circular informações no Município sobre a ausência frequente do prefeito Luiz Menezes (PSD) dos atos da administração e até da cidade, conforme noticiou esta Coluna em março .

“O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) informa que foi instaurada Notícia de Fato para apurar denúncia acerca da capacidade civil do prefeito. A investigação tramita em segredo de Justiça por se tratar de matéria referente à capacidade civil e também com a finalidade de evitar o uso político da investigação”.