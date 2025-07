De apagões a fraudes: Enel mistura descaso com a população e desafio às autoridades

A notícia recente de que a Enel Ceará foi multada em R$ 16 milhões por reter parte de doações feitas por clientes a entidades filantrópicas é pior do que uma infração administrativa. É, na verdade, um retrato de uma crise que mistura descaso com a população e desafio às autoridades do Ceará e do Brasil.

A distribuidora de energia, já alvo constante de críticas da sociedade por sucessivas falhas no fornecimento, agora mergulha num episódio que beira o escândalo: o uso indevido de valores que deveriam ser direcionados a entidades filantrópicas, além de possíveis descontos indevidos nas faturas.

Não é a primeira vez que a Enel ocupa o centro das atenções negativas. A companhia enfrentou uma CPI na Assembleia Legislativa do Ceará, com ampla repercussão política, que resultou na troca do seu comando, embora o relatório final não tenha levado a punições necessárias.

Desconto sem consentimento

O caso envolve a cobrança de valores em nome de doações para entidades mesmo sem o consentimento dos consumidores. Em um dos episódios, uma servidora pública viu a conta de luz saltar com “doações” que jamais autorizou, totalizando R$ 900. E não foi caso isolado, mostra o Diário do Nordeste.

Pior: a Enel empurrou para os consumidores a responsabilidade de negociar diretamente com as associações para suspender os descontos, uma via crucis para o já sofrido povo cearense. Uma manobra que soa abusiva, por se tratar de transferência de responsabilidades e omissão.

Ao alegar que o controle das adesões era de responsabilidade das entidades filantrópicas, a Enel tenta se eximir de um dever básico: garantir a transparência e a legalidade das cobranças feitas em suas faturas. A prática compromete a credibilidade do sistema de arrecadação e fere frontalmente os direitos dos consumidores.

Diante disso, cabe uma pergunta incômoda, mas necessária: estamos diante de um novo escândalo de fraudes em massa, à semelhança do que se viu em casos como os descontos indevidos no INSS?

E o poder público? Vai cruzar os braços?

A multa aplicada pelo Decon é um passo importante, mas já se mostrou insuficiente. É preciso ir além: garantir a devolução integral dos valores, investigar responsabilidades civis e criminais, e, sobretudo, discutir a continuidade da concessão da Enel no Ceará. O contrato, que está prestes a se encerrar e rege a prestação de serviço público, deve servir ao interesse da população, e não às práticas abusivas de uma empresa que dá mostras de descaso.