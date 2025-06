Crateús paga primeiras parcelas do 'Pé-de-Meia Municipal' a estudantes da rede pública; entenda

O município de Crateús pagou, nesta terça-feira (24), a primeira parcela do programa Pé-de-Meia Municipal para estudantes da rede pública da cidade. A prefeita Janaína Farias (PT) informa a esta coluna que o município, com recurso próprio, desembolsou R$ 1,1 milhão para beneficiar um total de 3.700 estudantes, referente aos meses de março, abril e maio.

A ideia do projeto municipal pioneiro é similar ao do programa federal que está em andamento desde o ano passado e dá um auxílio financeiro aos jovens do Ensino Médio para que continuem os estudos e possam concluir o ensino médio, um dos gargalos da Educação no País.

O investimento anual, se acordo com a prefeita, é de R$ 3,7 milhões. “É um compromisso de campanha que estou cumprindo. E é mais um incentivo para que nossos jovens fiquem na escola e possam concluir o ensino médio. Uma decisão pioneira e importante”, disse a gestora, que foi secretária do ministro Camilo Santana no Ministério da Educação.

Regras do programa municipal

Em Crateús, o benefício tem peculiaridades. Os beneficiários são estudantes do 9º ano do ensino fundamental, da rede municipal, além dos matriculados nos três anos do ensino médio, em escolas estaduais, mas que sejam da cidade de Crateús.

Cada estudante receberá 10 parcelas de 100 reais a cada ano, perfazendo um total de R$ 1.000 por ano. No caso dos alunos do ensino médio, o valor se soma ao já pago pelo governo federal.

Parceria com a Caixa

A iniciativa está sendo feita por meio de parceria com a Caixa Econômica Federal, responsável pelo pagamento aos estudantes, assim como acontece com o programa federal.

A parceria entre os entes foi fechada e assinada durante o Seminário de Gestores Públicos 2025, promovido pelo Sistema Verdes Mares, na semana passada, no Centro de Eventos do Ceará.

Iniciativa pioneira

Crateús é o primeiro município do Estado e do País a implantar a iniciativa. Há um projeto semelhante em João Pessoa, capital da Paraíba, mas o projeto ainda está em trâmites.