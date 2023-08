Como estão os pré-candidatos a prefeito de Fortaleza, um ano antes da campanha eleitoral

A chegada da segunda quinzena de agosto nos remete à disputa eleitoral de 2024 para prefeito das cidades cearenses. Estamos a um ano da campanha eleitoral em que, formalmente, os candidatos indicados pelos partidos começam a "caça" aos votos.

Em Fortaleza, a principal cidade do Ceará, vive-se um clima de indefinições a um ano do início da disputa, mas as articulações já apontam um grupo de pré-candidatos a serem considerados pelo eleitorado.

Mesmo com um prefeito no cargo com a possibilidade de disputar a reeleição, os partidos se mobilizam para lançar nomes em busca de apoio para comandar a maior cidade do Nordeste.

Esta coluna apresenta um panorama dos principais nomes mencionados até o momento.

José Sarto (PDT)

Legenda: Prefeito vai tentar a reeleição Foto: Thiago Gadelha O atual prefeito de Fortaleza, eleito pelo PDT em 2020, deve ser candidato à reeleição. Após um início de mandato turbulento, em meio à pandemia, o gestor atual corre contra o tempo para divulgar as realizações de sua gestão, como obras de infraestrutura e uma reestruturação da saúde em andamento.

Aliado do ex-prefeito Roberto Cláudio, Sarto integra o grupo pedetista que rompeu com o PT após as eleições do ano passado.

Nas últimas semanas, Sarto intensificou suas aparições em eventos municipais e começou a participar mais ativamente do debate público, inclusive confrontando o governador Elmano de Freitas (PT) sobre obras na Praia de Iracema.

Na última semana, o prefeito anunciou uma medida que pode ter um impacto eleitoral significativo no próximo ano: o passe livre estudantil no transporte coletivo. Esta iniciativa pode beneficiar 300 mil jovens com duas passagens gratuitas por dia útil.

Seus desafios incluem ampliar sua visibilidade e consolidar uma base partidária sólida.

Capitão Wagner (União)

Legenda: Wagner foi ao segundo turno nas duas últimas disputas na Capital Foto: Câmara dos Deputados Capitão Wagner, com três eleições anteriores (duas para prefeito e uma para governador), emerge como o nome de maior destaque na oposição. Este capital político o posiciona entre os candidatos fortes para a próxima eleição em Fortaleza.

Ao assumir a Secretaria de Saúde de Maracanaú, ele se afastou do debate público na capital, mas tem planejado seu retorno à arena política local.

Wagner é frequentemente mencionado em pesquisas de opinião e possui um recall considerável. No entanto, enfrenta desafios como consolidar sua base partidária e unificar lideranças de direita, evitando a fragmentação de candidaturas neste espectro político.

Luizianne Lins (PT)

Legenda: A petista comandou Fortaleza por dois mandatos Foto: Arquivo Diário do Nordeste A ex-prefeita da capital é uma figura constante nos debates sobre a Prefeitura de Fortaleza. Com o PT retomando o poder a nível nacional, ela tem trabalhado nos bastidores para regressar ao Executivo municipal.

Apesar de liderar um grupo significativo no PT local, enfrenta desafios devido à crescente influência do ministro da Educação, Camilo Santana, principal apoiador da eleição de Elmano de Freitas (PT) ao governo do estado.

Sua trajetória em Fortaleza, entretanto, garante seu nome entre os mais relevantes para as eleições do próximo ano. A repetição de candidaturas sem sucesso à Prefeitura e um certo grau de rejeição são obstáculos para sua nova candidatura.

Evandro Leitão (PDT)

Legenda: Evandro está filiado ao PDT e é presidente da Assembleia Legislativa Foto: Alece O atual presidente da Assembleia Legislativa ainda precisa resolver sua situação partidária, mas é indiscutível nos bastidores que ele é o preferido do ministro Camilo Santana e do governador Elmano de Freitas para a candidatura à prefeitura pela base governista.

Ex-líder do governo na Assembleia, Evandro pertence ao grupo dissidente do PDT que discordou da candidatura de Roberto Cláudio ao governo do estado no ano passado. Tornou-se um aliado de confiança de Camilo Santana e deve concorrer pela primeira vez a um cargo executivo.

Como em uma partida de xadrez, Evandro deverá calcular cuidadosamente seus próximos movimentos políticos, já que qualquer ação precipitada pode influenciar 2024. A primeira decisão é, caso decida deixar o PDT, qual seria o caminho ideal a seguir?

André Fernandes (PL)

Legenda: O parlamentar é o nome mais próximo de Jair Bolsonaro no Ceará Foto: Câmara dos Deputados Principal representante do bolsonarismo no Ceará, André Fernandes tem priorizado uma estratégia nacional em seu mandato de deputado federal. Dessa forma, ele está mais afastado do debate local centrado em Fortaleza.

Nos bastidores, é considerado o nome mais provável para representar este campo político na corrida pela Prefeitura. O deputado estadual Carmelo Neto também é mencionado.