Como chegam os pré-candidatos a prefeito de Fortaleza à semana decisiva das convenções partidárias

Wagner tem como trunfo um recall de conhecimento entre os eleitores da Capital, comprovado em pesquisas, e um perfil também consolidado de opositor dos grupos que ocupam atualmente o Estado e a Prefeitura. Por outro lado, será desafiado a mostrar alguma novidade em sua candidatura após três derrotas seguidas ao Executivo, em um cenário que tem um prefeito disputando a reeleição, um candidato apoiado pelo governador e o presidente da República e outros dois candidatos de direita, que antes eram seus aliados.

Eduardo Girão (Novo)

Empresário, Girão ganhou notoriedade antes de entrar na política ao ser presidente do Fortaleza Esporte Clube no ano do acesso do clube da Série C para a Série B, em 2017. A defesa de valores tradicionais e a luta contra o aborto são seus principais ativos, mas ele enfrenta desafios como a dubiedade sobre apoio ao ex-presidente Bolsonaro, a forte concorrência no campo da direita e ainda as dificuldades de estrutura do Partido Novo no Ceará e no Brasil.