Com prisão de depoente, CPI da Pandemia gera desgaste e acumula erros estratégicos

É polêmica a prisão de testemunhas em comissões parlamentares de inquérito por falso testemunho ou perjúrio. Do ponto de vista jurídico, a detenção de Roberto Dias , ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, tem peso quase nulo. Dura muito pouco. O recado principal é político. Como disse o presidente da CPI da Pandemia, Omar Aziz, não haverá mais tolerância às mentiras ditas em depoimento.

A declaração do presidente pode parecer um “freio de arrumação” para impor respeito à CPI, mas escancara erros estratégicos cometidos pelo grupo de senadores que busca esclarecimento a fatos importantes e possíveis omissões em relação ao combate à pandemia.

Ao propor a prisão de Dias, a CPI acabou penalizando um personagem sem nenhuma proteção institucional, gerando a sensação de que a corda acabou arrebentando do lado mais fraco.

Mesmo que a testemunha tenha, ao longo do depoimento, debochado da CPI, entrado em contradição e ter sido confrontada com áudios que sugerem fatos diferentes dos propostos no depoimento, outros depoentes foram pegos em contradições bem mais claras.