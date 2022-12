Com Nelson Martins e Artur Bruno, Elmano forma articulação política toda petista no novo governo

Ex-deputados e membros das gestões Camilo e Izolda, os petistas Nelson Martins e Artur Bruno vão integrar o núcleo de articulação do governo Elmano. Os dois estarão diretamente ligados ao governador como assessores especiais.

Na nova administração, Elmano fará uma divisão das tarefas de articulação política. Artur Bruno estará no contato direto com os municípios. Já Nelson Martins fará articulação do governador com a sociedade civil, entidades e setor produtivo.

Além de Nelson e Artur Bruno, o chefe da Casa Civil, Max Quintino, e o secretário de Articulação Política, Waldemir Catanho, reforçam o núcleo político e institucional.

Catanho, que foi o homem forte da gestão Luizianne Lins na Capital, atuará mais diretamente junto aos deputados estaduais e federais.

A indicação dos dois novos membros reforçam o PT no comando da articulação política do novo governo que começa em 1º de janeiro.

Por outro lado, a indicação pode por fim às informações de bastidores de que Nelson Martins pudesse ir para o comando do Banco do Nordeste, um cargo cobiçado pelos aliados do presidente eleito Lula.