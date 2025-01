Com crescimento eleitoral, PSD se torna um dos partidos mais contemplados nas gestões de Evandro e Elmano

O desempenho eleitoral do PSD nas eleições legislativas, especialmente em Fortaleza, elevou o partido a um novo patamar no cenário político local, dentro do grupo governista. Comandado pelo ex-vice-governador Domingos Filho no Estado e pelo deputado federal Luiz Gastão na Capital, o PSD passou de uma posição secundária em 2022 — quando ficou fora da aliança encabeçada pelo PT nas eleições estaduais — para ser, em 2025, um dos partidos mais contemplados com espaços na administração do prefeito Evandro Leitão (PT).