Com aval de Cid, Júnior Mano segue articulações para viabilizar candidatura ao Senado

A despeito da situação jurídica vista na base do governo como delicada, parlamentar está mobilizando prefeitos e lideranças

Escrito por
Inácio Aguiar Inacio.aguiar@svm.com.br
Inácio Aguiar
Legenda: Na última terça-feira (19), ao lado de Cid Gomes, Júnior Mano recebeu Osmar Baquit (PSB), deputado estadual, e Robério Monteiro (PDT), deputado federal
Foto: Reprodução/Redes Sociais

O deputado federal cearense Júnior Mano (PSB) mantém articulações intensas nos bastidores para tentar se viabilizar como candidato ao Senado na Eleição 2026. O movimento ocorre mesmo após a operação da Polícia Federal, deflagrada há pouco mais de um mês, que investiga supostas fraudes em licitações e analisa, inclusive, uso de emendas parlamentares. 

Conforme apurou esta coluna, o senador Cid Gomes, principal aliado de Júnior Mano no projeto, orientou o deputado a seguir com os contatos políticos no Ceará, a despeito de quaisquer investigações. A avaliação é de que o nome de Mano segue em construção, com base em apoios de lideranças como prefeitos em todo o Estado. 

Reunião mostra articulações com Cid 

Na última terça-feira (19), em Brasília, uma reunião entre Cid e Júnior Mano contou também com a presença do deputado estadual Osmar Baquit (PSB) e do deputado federal Robério Monteiro (PDT).  

O encontro mostrou que as articulações do deputado e do senador estão em andamento. 

Programação festiva e visibilidade política 

Entre os dias 14 e 16 deste mês, o parlamentar reuniu cerca de 35 prefeitos em Nova Russas, município governado pela prefeita Giordanna Mano, sua esposa. O evento, com programação festiva, deu visibilidade à atuação política do parlamentar. 

A despeito do cenário jurídico, visto por membros da base do governador Elmano de Freitas (PT) como delicado, aliados de Júnior Mano garantem que ele segue no jogo.  