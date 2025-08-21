Com aval de Cid, Júnior Mano segue articulações para viabilizar candidatura ao Senado

O deputado federal cearense Júnior Mano (PSB) mantém articulações intensas nos bastidores para tentar se viabilizar como candidato ao Senado na Eleição 2026. O movimento ocorre mesmo após a operação da Polícia Federal, deflagrada há pouco mais de um mês, que investiga supostas fraudes em licitações e analisa, inclusive, uso de emendas parlamentares.

Conforme apurou esta coluna, o senador Cid Gomes, principal aliado de Júnior Mano no projeto, orientou o deputado a seguir com os contatos políticos no Ceará, a despeito de quaisquer investigações. A avaliação é de que o nome de Mano segue em construção, com base em apoios de lideranças como prefeitos em todo o Estado.

Reunião mostra articulações com Cid

Na última terça-feira (19), em Brasília, uma reunião entre Cid e Júnior Mano contou também com a presença do deputado estadual Osmar Baquit (PSB) e do deputado federal Robério Monteiro (PDT).

O encontro mostrou que as articulações do deputado e do senador estão em andamento.

Programação festiva e visibilidade política

Entre os dias 14 e 16 deste mês, o parlamentar reuniu cerca de 35 prefeitos em Nova Russas, município governado pela prefeita Giordanna Mano, sua esposa. O evento, com programação festiva, deu visibilidade à atuação política do parlamentar.