Ciro vira alvo de articulação do PDT no Rio enquanto avalia o futuro político no Ceará

As especulações em torno do futuro político de Ciro Gomes ganharam novo capítulo nos últimos dias. Informações divulgadas na imprensa nacional apontam que uma ala do PDT do Rio de Janeiro, estado do presidente da sigla, Carlos Lupi, quer convencer o ex-ministro a transferir seu título eleitoral para o Rio com a perspectiva de disputar o governo estadual em 2026.

Atualmente, no tabuleiro fluminense, o PDT é aliado do prefeito da Capital, Eduardo Paes (PSD), pré-candidato ao Palácio Guanabara. Esta ala do partido gostaria de ver Ciro como um nome disponivel para mexer no jogo eleitoral.

Hoje, Paes é visto como o nome mais competitivo na sucessão de Cláudio Castro. A entrada de Ciro traria um peso político extra e poderia garantir a sobrevida ao PDT no estado, hoje fragilizado.

A encruzilhada no Ceará

Enquanto isso, no Ceará, Ciro é citado como possível candidato ao governo estadual em 2026, mas é pouco provável que isso aconteça se ele permanecer no PDT. O partido já integra a base do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), e tem conversas para passar a apoiar também o governo Elmano. Ciro lidera um movimento de oposição a ambos no Estado.

Aliados descartam a possibilidade

Defensores de uma candidatura de Ciro em 2026 no Ceará, os deputados estaduais Cláudio Pinho (PDT) e Felipe Mota (União Brasil) rechaçaram a hipótese de mudança dele para o Rio.