Calendário eleitoral é mais um fator a pressionar grupo governista por definição do candidato

O comando do grupo governista local acompanha a forte movimentação de membros da composição partidária para destacar os nomes que defendem para liderar a aliança que vai disputar um novo mandado no governo do Estado em outubro. A temperatura elevada e o disse-me-disse já são fatos a pressionar o comando por antecipar as definições que, geralmente, ficam para a última hora. Há, entretanto, um componente do calendário eleitoral, que jogará mais pressão para que isso aconteça.

A partir do dia 2 de julho, entra em vigor uma série de restrições aos mandatários que irão disputar a eleição. O gestor candidato não pode, por exemplo, participar dos atos de inaugurações de obras públicas.

Este impeditivo implicará a governadora Izolda Cela, que é uma das pré-candidatas do PDT, ao lado do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, e do deputado federal Mauro Filho.

Caso até essa data o impasse persista, Izolda terá que se afastar destes atos para aguardar as definições oficiais do seu partido e da aliança que governa o Estado. Além disso, há uma série de outras restrições impostas aos ocupantes de mandato, que concorrerão à reeleição.

Prazos para definições

A antecipação da decisão sobre o candidato governista tem sido citada nos bastidores e até publicamente por membros da cúpula pedetista. Conforme veiculou esta coluna, em uma reunião em maio com o grupo de deputados estaduais do partido, o senador Cid Gomes disse que a definição do candidato, desta vez, não deveria se alongar até o fim do prazo das convenções, que é 5 de agosto.

Ele chegou dar um panorama que seria possível resolver ainda em junho, possivelmente na primeira quinzena, o que não deve se confirmar.

Depois, André Figueiredo, presidente estadual da sigla, citou a data de 30 de junho. Por fim, o próprio pré-candidato a presidente Ciro Gomes, em uma manifestação endereçada ao jornalista Macário Batista, informou que na primeira quinzena de julho seria resolvida a questão.

De uma forma ou de outra, a julgar pelas declarações dos líderes, haverá mesmo uma antecipação da escolha.

Do lado do PT, o partido, por meio de seus líderes, também disse esperar uma resolução do PDT até o início de julho, data para a qual foi marcado o encontro de tática eleitoral, em que o partido define suas estratégias.

Já nesta segunda-feira (13), em entrevista, o ex-governador Camilo Santana também defendeu que haja essa antecipação. “O prazo legal é 5 de agosto, mas é importante tomarmos essa definição um pouco antes, para discutirmos com a população cearense”.