Base de Sarto considera ter votos suficientes para aprovar a taxa do lixo; vereadores travam embate

Após embates internos e dias de muita turbulência, a base do prefeito José Sarto na Câmara Municipal diz ter os votos suficientes para a aprovação do projeto que prevê a criação da taxa do lixo em Fortaleza. Esta coluna apurou que os aliados da Prefeitura estão mais confiantes em relação à matéria e estariam contabilizando cerca de 22 votos favoráveis.

Para aprovar a matéria, a articulação do Executivo envolveu conversas do prefeito com os vereadores e até retorno de parlamentares que estavam no Executivo.