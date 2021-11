Atuação de PP e PL no Ceará mostra o risco de traição no casamento entre Bolsonaro e centrão

No último dia 2 de outubro, relatamos nesta coluna, a influência e o poder conquistado pelo chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira, que tem familiares e aliados políticos no Ceará. O motivo da influência de Nogueira – e até a razão de ele estar ocupando atualmente o principal ministério do governo - é a capilaridade de sua liderança no Congresso Nacional e a natureza de seu partido político, o Progressistas, antigo PP.

A legenda é uma das principais do chamado centrão que dá sustentação ao governo Bolsonaro no Congresso e fez o mesmo com Temer, Dilma, Lula, FHC e Collor, independentemente dos programas de governo e das ideologias. Neste hall se encontra também o PL, cuja atuação no Ceará se dá em total harmonia com o grupo governista local, adversário de Bolsonaro, que pode se filiar à legenda.

Para estes partidos, quanto mais turbulências houver na relação entre Executivo e Legislativo, maior a dependência do presidente da República. Este grupo parlamentar volumoso e influente em Brasília não surge de graça. Ele advém da atuação pragmática de suas lideranças em relação ao espectro político nos estados.

Se aliam a qualquer grupo que esteja no poder local, se beneficiam disso e geram uma influência capaz de deixar refém qualquer chefe de Executivo em Brasília. Geralmente, estes parlamentares podem apoiar qualquer governo, independentemente de que corrente integre, e é isso que faz sua força. A estratégia de Bolsonaro de quebrar essa regra é de difícil execução e, por isso, o risco de traição e de problemas maiores é acentuado. Lideranças locais

No Ceará, o PP é comandado pelo deputado federal AJ Albuquerque, filho do deputado estadual Zezinho Albuquerque, uma das lideranças do grupo governista local, próximo de Cid e Ciro Gomes. Legenda: Zezinho Albuquerque é parceiro político antigo de Ciro Gomes e é um dos líderes do PP, junto com o filho e deputado federal AJ Albuquerque Foto: Reprodução redes sociais É graças a esta parceria que o PP mantém a segunda maior bancada na Assembleia Legislativa, com cinco deputados e um total de 10 prefeitos eleitos.

O PL, no mesmo rumo, é comandado pelo prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, um político governista também experiente que tem um grupo de prefeitos aliados, inclusive o filho, e também com o apoio e a articulação do deputado federal Júnior Mano. Legenda: Acilon Gonçalves (à esquerda), com os prefeitos de Aquiraz e Itaitinga, ambos aliados, ao lado do governador Camilo Santana Foto: Reprodução redes sociais

Nos dois casos, os partidos mantêm parceria com o governo do Estado comandado pelo PT de Camilo Santana, e pelo PDT de Ciro Gomes.

Uma das razões do destaque de ambas as legendas é a parceria com o poder local que ocorre no Ceará e se replica em boa parte dos estados brasileiros.

A provável filiação de Bolsonaro a qualquer um dos dois, ao passo que poderá fortalecer o presidente no ano eleitoral, eleva à máxima potência o risco de traições, tendo em vista o desejo do presidente de controlar os rumos da legenda pela qual pretende se candidatar à reeleição.