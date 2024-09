Ataques e novas estratégias dos candidatos devem afetar composições para segundo turno

O caso mais visível neste aspecto é a recente troca de farpas entre os candidatos Capitão Wagner (União) e André Fernandes (PL). No último fim de semana, uma peça publicitária de Wagner questionou a capacidade de gestão de Fernandes, exibindo vídeos antigos do então influencer.

A reação do candidato do PL foi imediata: “me senti apunhalado pelas costas”. Wagner deu uma tréplica: “imaturidade. Quer brincar de ser prefeito?”.

O embate aberto entre os candidatos chamou mais atenção porque as previsões iniciais davam como certa a aliança entre os dois caso um deles não chegue ao segundo turno, até pela proximidade ideológica entre eles, que militam no campo de direita/centro-direita. Agora, o cenário parece mais complexo.

PT e PDT

Do ponto de vista ideológico, essa proximidade também parece existir entre PT e PDT. Até 2022, as legendas eram aliadas no plano estadual. Em 2022, por exemplo, o partido resolveu apoiar Sarto no segundo turno diante de Wagner.