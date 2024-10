As 'vitórias' de Evandro Leitão na eleição mais acirrada do País

O triunfo neste segundo turno em Fortaleza deu a Evandro Leitão (PT) não apenas um mandato à frente da Prefeitura, mas também consolidou uma série de vitórias estratégicas dele, do grupo liderado por Camilo Santana e do PT. Leitão superou concorrentes de peso, fez o PT voltar ater protagonismo na Capital e consolidou a hegemonia do grupo governista no Ceará, dando os primeiros sinais sobre 2026.

Primeiramente, o apoio de aliados como o ministro Camilo Santana, o governador Elmano de Freitas e o presidente Lula foram determinantes para a vitória. Essa base de apoio não só ajudou a superar o candidato de Bolsonaro, André Fernandes, mas também criou uma frente bem articulada para o PT na capital cearense, ampliando a margem de influência do grupo mesmo em meio a uma disputa extremamente acirrada.

A vitória sobre André Fernandes, um nome jovem, que fez uma campanha robusta, marca também um triunfo contra o bolsonarismo e as forças conservadoras locais. Fernandes se consolidou como o nome mais próximo de Bolsonaro no Estado, embora não tenha lançado mão dessa parceria como estratégia de campanha. Some-se a isso as duas derrotas de Capitão Wagner, no primeiro e no segundo turno. Leitão, ao derrotá-los, sinaliza uma contenção ao crescimento desse movimento político.

Confronto direto com o PDT

Após o rompimento com o PT em 2022, o PDT mantinha como reduto principal de suas forças a Prefeitura de Fortaleza, projeto que foi rejeitado pelo eleitor. A vitória petista foi simbólica contra nomes como o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que apoiou Sarto no primeiro turno e embarcou na campanha de André no segundo turno.

Ciro Gomes e José Sarto, outras lideranças pedetistas na Capital, acabaram perdendo no embalo, tendo em vista a adesão em massa da bancada de vereadores do partido à campanha do PL. O partido, a julgar pelo resultado, terá trabalho para se reerguer.

Camilo Santana na liderança

Camilo Santana foi o incentivador da desfiliação de Evandro Leitão do PDT ainda em 2023 para se viabilizar como candidato governista à Prefeitura. O ministro da educação emprestou capital político à empreitada dentro e fora do PT. Defendeu uma mudança de estratégia para o PT voltar a vencer em Fortaleza e acertou. A vitória fortalece a liderança de Camilo no Estado e dá recados ao comando nacional petista: Fortaleza foi a única capital vencida pela sigla.

Após a eleição deste ano, Evandro Leitão pode ser peça chave para o projeto do grupo governista no Ceará e uma nova força na articulação política de Fortaleza.