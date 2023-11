Aprovação do Vai e Vem Livre na Assembleia reforça proximidade entre Elmano e Evandro Leitão

Uma emenda de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão, no projeto Vai e Vem Livre, do governo do Estado, foi a causa de um amplo debate no plenário da Casa na sessão desta quarta-feira (29). Deputados de oposição queriam dividir com o presidente os 'méritos' da emenda que inclui os cidadãos de Fortaleza na proposta originalmente apresentada pelo Estado.

A matéria e a emenda acabaram sendo aprovadas com folga após mais de sete horas de sessão, mas o embate entre base e oposição, que tem se tornado cada vez mais frequente na Assembleia, deu claras sinalizações sobre o ambiente político que antecede o embate eleitoral do próximo ano.

Evandro Leitão é um dos principais aliados do governador Elmano de Freitas e, na eleição do ano passado, mesmo ainda filiado ao PDT, apoiou a escolha do nome de Elmano para suceder à governadora Izolda Cela, após o rompimento do partido dele com o PT de Camilo Santana e Elmano.

Veja também

O parlamentar, por sinal, é apontado como pré-candidato a prefeito de Fortaleza no próximo ano com o apoio do governador e do ministro da Educação. A emenda ao projeto, articulada por Evandro e validada pela ampla base de apoio a Elmano, reforça a aliança e a sinalização em favor de Evandro.

Articulação governista

A proposta, aprovada nesta quarta, chegou ao Legislativo no último dia 13 de novembro. Pelo texto original do Executivo, o fluxo de passagens liberadas a partir da aprovação da medida seria apenas para os cidadãos dos demais municípios com destino a Fortaleza e não para moradores da Capital que, eventualmente, precisem se deslocar às demais cidades da RMF.

Em meio aos debates antecipados, Evandro e Elmano anunciaram um acordo para incluir uma emenda ao projeto que contemplasse a população da Capital.

Mesmo diante dos protestos da oposição, que argumentava que a correção de rumos se deu por críticas à proposta, tanto o texto principal quanto a emenda de autoria de Evandro acabaram aprovados por ampla maioria.