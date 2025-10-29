Após saída de Ciro, PDT do Ceará faz convenção e consolida aliança com o PT

O PDT do Ceará realizará, na sexta-feira (1º), uma convenção partidária em Fortaleza para eleger os novos diretórios estadual e municipal. O evento marcará oficialmente o início de uma nova fase do partido no Estado, agora consolidado como aliado do governo do presidente Lula e cada vez mais distante de Ciro Gomes, que anunciou sua desfiliação do partido em setembro e na semana passada se filiou ao PSDB.

A convenção deve reunir parlamentares, prefeitos, vereadores, dirigentes e militantes pedetistas de diversas regiões do Ceará. O encontro é visto como um momento de reafirmação do novo alinhamento político do PDT cearense, que passou a integrar a base aliada do PT nacional e estadual — movimento evidenciado pelo apoio ao governador Elmano de Freitas (PT) e pela participação em sua gestão.

O deputado federal André Figueiredo deverá confirmar seguir à frente do partido na esfera estadual, tendo como vice o também deputado federal Mauro Filho.

PDT e os novos rumos

Ao longo dos últimos anos, o PDT foi protagonista da política cearense sob a liderança de Ciro e Cid Gomes. Contudo, com a crise interna deflagrada após as eleições de 2022 e a ruptura entre as principais lideranças, o partido entrou em processo de reestruturação.

A saída de Ciro e o afastamento de Cid abriram espaço para uma nova condução, hoje mais sintonizada com o governo federal e com uma perspectiva de alianças mais amplas para 2026.