Após composição da nova comissão, Câmara de Fortaleza vai começar a fazer a revisão do Plano Diretor

A Câmara Municipal de Fortaleza vai iniciar os trabalhos de revisão do Plano diretor da Cidade com os projetos que já estão na Casa e foram enviados ainda na gestão do ex-prefeito José Sarto (PDT). Na sessão desta quinta-feira (13), o presidente da Casa, Léo Couto (PSB), anunciou a composição da comissão especial que vai analisar o projeto.