Após acertar reajuste do diesel para junho, deputado cearense faz nova previsão de alta em julho

Em maio passado, o deputado federal cearense Mauro Filho (PDT) anunciou, na tribuna da Câmara dos Deputados, que a Petrobras, após reajustar o diesel em 8% no início daquele mês, faria um novo aumento do preço do combustível em junho. Naquela data, ninguém falava na possibilidade, que se concretizou. Mauro antecipou que a alta seria de 11%, mas o reajuste foi ainda pior: 14%.

Pois bem. Agora, 21 de junho, o parlamentar cearense faz uma nova previsão ainda pior para o bolso do consumidor brasileiro. Segundo ele, a alta prevista para julho na companhia, em relação ao diesel, será de mais 9%.

Mauro filho diz ter tido informações de fontes da companhia sobre a tendência do reajuste.

“O problema do preço do combustível na bomba não é o percentual de imposto. Isso está comprovado. Na verdade, o que determina as altas é o PPI (Preço de Paridade de Importação), que se baseia no preço internacional”, diz o parlamentar, em crítica à aprovação do projeto que reduz o ICMS dos combustíveis sob a alegação de baixar preço na bomba.

Essa política, diz ele, tem levado a Petrobras a ter o maior lucro do mundo entre as maiores companhias do ramo e, em contrapartida, tem o maior peso na inflação e na corrosão da renda dos brasileiros.