Apenas um município cearense não tem gestores com contas desaprovadas; veja a lista entregue ao TRE

A lista de gestores com contas desaprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado tem mais de 2,6 mil nomes, como antecipou esta coluna, e esses nomes estão em 183 municípios do Estado. Apenas Porteiras, na região do Cariri, não tem gestores implicados por contas desaprovadas.

Na tarde desta quarta-feira (14), o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Rholden Queiroz, entregou a lista ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), desembargador Raimundo Nonato Silva Santos.

Os nomes são de gestores e ex-gestores cujas contas foram desaprovadas e não há mais como recorrer, o que pode gerar inelegibilidade e afetar a disputa eleitoral em vários municípios cearenses.

A divulgação do nome do gestor não é uma sentença de que ele não pode participar das eleições. Entretanto, a presença do nome na lista implica o gestor ou ex-gestor às regras da lei da ficha limpa, por ter cometido ato vedado aos pretensos candidatos.

A partir da publicação, os órgãos de fiscalização - e o próprio TRE-CE - podem pedir a inelegibilidade de eventuais candidatos.