Anúncio de novos secretários de Evandro confirma primeira mudança na Câmara Municipal

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), começou a confirmar, nas redes sociais, os nomes dos principais secretários da nova gestão. Alguns deles já haviam sido antecipados por esta Coluna. Entre os novos anúncios, veio a primeira mudança na composição da Câmara Municipal de Fortaleza.

O vereador Eudes Bringel, reeleito pelo PSD, foi anunciado como chefe de gabinete do prefeito e, naturalmente, terá que se licenciar do mandato no parlamento, abrindo vaga para o primeiro suplente do partido, Tony Brito.

Tony, por sinal, foi um nome muito citado após o primeiro turno, por ter obtido 12.177 votos e, por conta da legenda, não ter conseguido ser eleito. Para se ter uma ideia, o último vereador eleito, Marcos Paulo, do Progressistas, obteve 4.992 votos — menos da metade da votação de Tony Brito.

Xadrez do secretariado

Na montagem do novo governo, Evandro e os líderes do grupo governista jogam xadrez para conseguir contemplar os aliados. São mais de 10 partidos na base.

Uma das estratégias é atrair vereadores para a gestão, abrindo espaço para os suplentes — uma demanda recorrente das legenda.