André Figueiredo diz que convocação do diretório por Cid é 'desrespeito à decisão nacional'

O presidente nacional interino do PDT, deputado federal André Figueiredo, considera que a reunião do diretório estadual pedetista marcada pelo senador Cid Gomes é “mais um desrespeito à decisão nacional”. Figueiredo detalhou que a executiva abriu um processo de intervenção e que as partes ainda serão ouvidas pela comissão de ética da legenda.

André Figueiredo concedeu entrevista coletiva da qual participou este colunista. O pronunciamento dele foi no sentido de dar sua versão aos fatos e detalhar a decisão nacional de intervir novamente no diretório estadual sob comando de Cid Gomes.

Na segunda-feira (30), Cid Gomes havia declarado que a decisão da nacional era “arbitrária e “ilegal”. Inclusive, segundo aliados do senador, desde então, nenhuma decisão formal havia sido comunicada pelo comando nacional da legenda.

André Figueiredo, por sua vez, explicou que o que foi votado na última sexta-feira, no Rio de Janeiro, foi a “abertura de um processo de intervenção”. Acrescenta ainda que ele próprio já foi notificado pela comissão de ética do partido que está averiguando os fatos. Segundo ele, Cid Gomes também foi citado nesta terça-feira (31) para que possa apresentar defesa no processo.

Ainda segundo o parlamentar, até a próxima semana, a executiva nacional terá uma decisão definitiva sobre o assunto, prazo que pode coincidir com a reunião do diretório estadual marcada por Cid.

Sobre a reunião, André diz “desconhecer a pauta de deliberação”, mas adverte que será inócua diante do processo de intervenção já aberto.

Cid ainda está no comando do partido no estado e convocou a direção para deliberar sobre a decisão de destituição anunciada pelo comando nacional na última semana.

Retrospectiva política e mágoa

André Figueiredo, na entrevista, fez um resgate dos fatos internos do partido desde 2021 para defender a sua tese de que no processo de escolha do candidato a governador pelo partido no ano passado, quem não respeitou a decisão democrática da maioria foi Cid Gomes e também seus aliados que acabaram apoiando Elmano de Freitas em detrimento de Roberto Cláudio.