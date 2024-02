Adesão de grupo interno mostra avanço de Evandro Leitão na articulação no PT

O anúncio feito pela corrente interna Movimento PT, de indicar apoio à pré-candidatura de Evandro Leitão à Prefeitura de Fortaleza, mostra o presidente da Assembleia Legislativa e seus aliados movendo peças importantes no xadrez eleitoral dentro do Partido dos Trabalhadores (PT). A corrente tem peso na escolha pelo pré-candidato entre cinco nomes que estão postos.

Quem lidera o grupo no Ceará é o deputado federal José Airton Cirilo, que reuniu militantes petistas aliados em uma reunião com Evandro Leitão, na qual houve a foto da confirmação de apoio. Após o encontro, em nota, o deputado federal disse que há um movimento de união. “Juntos, estamos dialogando para unir forças”, reforça.

O anúncio, conforme dissemos nesta Coluna, faz parte de um movimento do pré-candidato, que é recém-chegado ao petismo, de se aproximar de correligionários e correntes que terão peso na escolha do candidato a prefeito pelo partido. Evandro corre contra o tempo para concluir a tarefa de ouvir a todas as correntes, conforme destacou a esta coluna, pouco antes do Carnaval.