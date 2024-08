A pedido de Capitão Wagner, Justiça Eleitoral determina retirada de postagens de Evandro Leitão

A juíza eleitoral Geritsa Sampaio Fernandes determinou, nesta quinta-feira (08), a retirada do ar de postagens nas redes sociais do pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão. A ação foi movida pelo pré-candidato Capitão Wagner e o partido dele, União Brasil. De acordo com a ação, Leitão teria utilizado “bens públicos e servidores da Assembleia Legislativa” para propaganda, configurando uma conduta vedada pela Lei 9.504/97. O petista informa que vai recorrer da decisão.