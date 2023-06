A estratégia da oposição para tentar forçar governo a discutir emendas impositivas na Assembleia

Em meio aos embates entre base e oposição, deputados estaduais cearenses se preparam para retomar o debate de um tema que se arrasta desde 2015 sem consenso: a implantação de emendas impositivas ao orçamento do Estado. Uma nova proposta de Emenda à Constituição do Estado foi elaborada e os parlamentares de oposição tentam convencer os colegas a fazer com o que o tema volte à pauta.

A PEC é de autoria do deputado estadual Sargento Reginauro (União) e está na fase de coleta de assinaturas para começar a tramitar. Até o fechamento desta reportagem, ao fim do dia desta quarta-feira (14), pelo menos 10 parlamentares já haviam assinado o projeto. São necessários ao menos 16 apoios para o início da tramitação.

A implantação de um modelo de emendas impositivas, similar ao que acontece no Congresso Nacional, é considerada estratégica para os deputados estaduais. Por meio desta regra, as indicações ao orçamento feitas pelos deputados são, obrigatoriamente, liberadas pelo Governo do Estado.

Leia mais PontoPoder O que são as emendas impositivas e como elas alteram o mandato dos deputados estaduais do Ceará Inácio Aguiar Deputados pressionam para aprovar emendas impositivas ao orçamento estadual; entenda Atualmente, as emendas existem por meio do Pacto de Cooperação Federativa, mas a liberação ocorre de acordo com a demanda do Poder Executivo. São obras, serviços e intervenções que os parlamentares podem enviar às populações representadas.

Alguns deputados defendem que o modelo, que já vigora em pelo menos 15 estados do País, pode dar mais autonomia ao Poder Legislativo estadual, que enfrenta dificuldade de Legislar em relação às câmaras municipais e ao Congresso Nacional.

Detalhes do Projeto

A PEC prevê a liberação das emendas individuais impositivas em limite de 1% da Receita Corrente Líquida do Estado, de maneira equitativa, sendo a metade do valor destinada obrigatoriamente para a área da Saúde.

Não é a primeira vez que os deputados tentam emparedar o Estado com um projeto do tipo. A primeira ideia neste sentido deu entrada ainda em 2015, de autoria do ex-deputado Audic Mota. Posteriormente, o mesmo parlamentar voltou a resgatar o assunto.

A última tentativa de consenso entre Executivo e Legislativo, entretanto, ocorreu no fim do ano de 2021, na gestão Camilo Santana.

O Governo do Estado enviou uma PEC à Assembleia propondo a criação do dispositivo. Entretanto, o percentual de 0,27% da Receita Corrente Líquida, proposto pelo Executivo, foi rejeitado pelos parlamentares.

O projeto, então, foi retirado de tramitação na gestão da governadora Izolda Cela.

Estratégia da oposição

Deputados do PL e do União Brasil, somados à dissidência do PDT na Casa tentam, agora, sob esse novo projeto, convencer deputados da base do governo Elmano a retomarem às negociações.

A tática é aproveitar focos de insatisfação entre os parlamentares da base para forçar o governo a negociar a medida.