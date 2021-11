17 deputados federais e 2 senadores encaminharam emendas ao Hospital Universitário; veja a lista

Após o impasse sobre a destinação das chamadas emendas de bancada ao Orçamento da União, a base governista no Ceará se aproximou de um consenso para atender ao pedido do governador Camilo Santana de reforçar os recursos para a construção do Hospital Universitário da UECE.

As divergências políticas, entretanto, se apresentaram. Principalmente em ano eleitoral, a disputa fica mais acirrada.