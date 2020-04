Em liminar, Justiça Federal determina liberação de 94 respiradores para UTIs no Ceará

O juiz Luis Praxedes Vieira da Silva, da 1ª Vara da Justiça Federal no Ceará, concedeu liminar em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal determinando a suspensão dos efeitos de requisições do Ministério da Saúde e obrigando a empresa Intermed a liberar uma carga de 94 respiradores adquiridos pelo Estado do Ceará, a Prefeitura de Fortaleza e o Instituto José Frota (IJF).

Os equipamentos devem equipar leitos de UTIs a serem usados no combate ao coronavírus e custaram R$ 6,4 milhões aos cofres públicos, mas estavam retidos por ordem do Ministério da Justiça.

