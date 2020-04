Cid Gomes "fora" da eleição na Capital

O senador licenciado Cid Gomes (PDT) segue com domicílio eleitoral na cidade de Sobral. A manutenção do título do parlamentar na cidade natal, onde foi prefeito, encerra uma especulação criada ainda no ano passado sobre uma possível candidatura dele a prefeito de Fortaleza, na sucessão de Roberto Cláudio. A assessoria do parlamentar confirma o que Cid havia dito, por diversas vezes, em entrevistas.

Sem Cid no jogo eleitoral, cai por terra a primeira a primeira hipótese dos observadores dos movimentos eleitorais sobre a estratégia do PDT para tentar se manter à frente da Prefeitura de Fortaleza, a maior cidade governada pelo partido no Brasil.

Possibilidade

A Eleição deste ano, que mantida até aqui apesar das especulações, é vista como estratégica ao partido que prepara uma nova candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República em 2022. Para as pretensões do grupo político é fundamental manter a Capital.

Licença

Cid Gomes se licenciou do Senado no dia 12 de dezembro do ano passado e assumiu, interinamente, o comando local do PDT para preparar o partido ao embate de 2020. Entretanto, as articulações foram prejudicadas, primeiro, pela crise na segurança pública e o motim de policiais militares. O senador foi atingido por dois tiros no peito no episódio da retroescavadeira em Sobral. E, depois, pela pandemia do coronavírus que afetou as negociações partidárias.

O afastamento dele se encerra no dia 12 de abril. Já recuperado dos tiros, o senador pode reassumir o mandato no dia 13, após o feriado da semana santa. Ainda não há, entretanto, certeza sobre a volta dele neste dia. A conferir.

Bom trânsito

O partido Cidadania, que encerrou a montagem da chapa de candidatos a vereador, também está de olho no Executivo. O comando nacional quer Alexandre Pereira como candidato. Quem também se filiou ao partido e é entusiasta de uma candidatura de Alexandre é o advogado Leandro Vasques. "Alexandre é um gestor nato e desfila com competência nas áreas pública e privada", diz. Sobre se pretende sair candidato, ele desconversa.

De olho na Câmara

Nome da nova geração e apoiador do presidente Bolsonaro, o jovem Carmelo Neto se filiou ao Republicanos e será candidato a vereador em Fortaleza.