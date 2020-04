Apoio ao isolamento social

O quadro grave que já chegou à saúde pública do Ceará por conta da crise do coronavírus não deixará outra alternativa ao governador Camilo Santana (PT) senão a de renovar o decreto de isolamento social. Embora haja cobranças do setor produtivo, o secretário de Saúde do Estado, Dr. Cabeto, tem feito projeções bastante preocupantes e, por isso, defende a manutenção da política temporária de distanciamento entre as pessoas. Este é o entendimento também da maioria dos deputados estaduais cearenses. Ontem, um grupo considerável defendeu, em videoconferência com o governador, a manutenção do decreto por mais 15 dias. Camilo decidirá até domingo (20).

Consenso

A sessão entre o governador e os deputados durou cerca de sete horas. Um consenso entre os parlamentares, dito ao governador, foi a necessidade de todos juntos cobrarem dos bancos - e buscar ações com agentes públicos - em relação às aglomeração dentro e fora das agências. Deputados consideram que o setor está negligenciando essa situação. Na reunião, destoando dos colegas, os deputados Dra. Silvana e David Durant pediram a reabertura dos templos religiosos. O governador só ouviu.

Pauta cheia

Amanhã, a Assembleia Legislativa do Estado volta a se reunir, em sessão plenária virtual, para votar de projetos relativos ao combate ao coronavírus. Pelo menos quatro projetos do governo do Estado estarão na pauta e serão votados. Estarão, também em pauta, pelo menos, 40 decretos de calamidade pública de municípios do interior que buscam se adequar à nova realidade de pandemia. A Assembleia já aprovou mais de 100 na semana passada.

Conflitos

Num momento em que se exige equilíbrio e comedimento a qualquer cidadão, quanto mais a agentes públicos, pegou mal o conflito ao qual o procurador-geral de Justiça, Manoel Pinheiro, teve que intervir, prontamente, para definir que é competência das promotorias de Saúde Pública propor medidas sobre questões sanitárias. Na terça, um grupo de promotores da Fazenda Pública expediu recomendação ao prefeito Roberto Cláudio sobre o funcionamento de estabelecimentos e o isolamento social. Foram desautorizados. Manuel Pinheiro fez muito bem ao posicionar e blindar a instituição. O momento exige ainda mais serenidade.

Na expectativa

Na live de ontem, o governador Camilo Santana voltou a dizer que tem envolvido todos os contatos do Estado e da embaixada brasileira para liberação dos equipamentos médicos e EPIs comprados na China. Há dificuldade lá e expectativa aqui.