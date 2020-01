A conta da ampla base de 2018

Foi um feito até histórico para o governador Camilo Santana (PT) ser eleito com quase 80% dos votos em 2018, numa mobilização política em todo o Estado, envolvendo lideranças, de um lado, com mandato, e, do outro, aguardando as eleições seguintes para tomar um mandato. A conta está chegando. O presidente do PSB no Ceará, deputado federal Denis Bezerra, trabalha a saída do deputado Agenor Neto, do MDB, para disputar a Prefeitura de Iguatu pelo PSB.

Segundo Denis, a mudança acontecerá “o mais breve possível”, mas as articulações dependem de acordo entre o governador Camilo e o ex-senador Eunício Oliveira, presidente estadual do MDB, que quer manter Agenor na legenda. O cenário se complica porque, naquele Município, há outros aliados governistas se colocando no páreo: dentre eles, a ex-deputada estadual Mirian Sobreira que, no próximo dia 23, troca oficialmente o PDT pelo PT do governador.

Também no Sertão

Em Crateús, o deputado estadual Carlos Felipe (PCdoB) traça suas expectativas de não ser retaliado pela posição crítica durante as discussões e votações da reforma da Previdência do Governo do Estado, que antecederam o recesso parlamentar. “Sou aliado de primeira ordem, a divergência foi pontual”, ressalta o parlamentar. O interesse é justamente em ter apoio do Palácio da Abolição para o seu candidato à Prefeitura da qual foi gestor, que ainda não está definido, mas, entre os nomes, consta a sua esposa, Luciene Rolim (PCdoB).

Cenário complexo

O candidato de Carlos Felipe deve enfrentar outro grupo da base: os deputados Genecias e Aderlânia Noronha (SD), aliados do atual prefeito Marcelo Machado. O terço que o governador vai ter que puxar tem mais peças ainda. Por enquanto, são só exemplos.

Oposição propositiva

Faz parte das limitações das prerrogativas dos legisladores a apresentação de projetos de indicação, que, após a aprovação, ainda funcionam apenas como sugestão ao Poder Executivo. Há ideias, porém, de que, quando “compradas” para serem colocadas em prática, podem ser realmente úteis à população.

A tolerância de 15 minutos para usuários de Zona Azul em Fortaleza, anunciada na última semana pelo prefeito Roberto Cláudio (PDT), por exemplo, deve ter impacto no dia a dia de muitos fortalezenses e, antes de tornar-se norma, partiu de um vereador de oposição. Plácido Filho (PSDB) foi o autor de projeto de indicação que estabelecia a medida. “Existe uma lei que prevê tempo de franquia para os usuários de estacionamentos. Não era justo com o consumidor que o serviço ignorasse a norma”, defende o parlamentar.

Trânsito

Em 2019, foram realizados nove encontros regionais do projeto Municipaliza, que promove a conscientização da importância da municipalização do trânsito, nas cidades de Pacoti, Camocim, Crateús, Quixeramobim, Limoeiro do Norte, São Benedito, Paracuru, Cedro e Juazeiro. O foco da proposta, desenvolvido pelo Ministério Público do Estado, em parceria com Associação dos Municípios Cearenses (Aprece), Detran e outros órgãos, é auxiliar na diminuição de acidentes e morte nos trânsitos. O impacto orçamentário da falta de controle e fiscalização é alto e um gargalo de grandes, médias e pequenas cidades.

*Equipe de Política redigiu a coluna