Voos diretos da Gol entre Fortaleza e Miami retornam em dezembro

A Gol Linhas Aéreas anunciou o retorno da linha de voos direitos entre Fortaleza e Miami, com decolagem semanal. A companhia anunciou que a rota volta a operar no dia 3 de dezembro deste ano.

O retorno ocorre após mais de dois anos da interrupção da rota. Fortaleza-Miami começou a operar em novembro de 2018 e funcionou até o começo de 2020, quando veio a pandemia de Covid-19.

Conforme a empresa, o objetivo é descentralizar as viagens entre o Brasil e os Estados Unidos para o nordeste. Os itinerários para o solo norte-americano retornaram no último mês de maio. Atualmente, Brasília tem voos diários e diretos para Miami e Orlando.

Miami é o principal "centro de distribuição" para voos que saem da América Latina. Quem sair de Fortaleza, por exemplo, terá rápidas oportunidades de voos para Orlando, Nova York, Los Angeles, Chicago, Dallas, San Francisco, Boston, Washington, Las Vegas, Houston, Atlanta e outros.

Voos aos sábados

Os voos entre Fortaleza e Miami ocorrerão semanalmente aos sábados do Aeroporto Internacional de Fortaleza. O G3 7904 partirá da capital cearense às 11h e chega em Miami às 16h50.

Já o retorno, pelo voo G3 7733, sai de Miami às 21h50 no horário local e pousa em Fortaleza às 6h55 do dia seguinte, no horário brasileiro.

“A retomada da rota Fortaleza-Miami demonstra a recuperação do tráfego internacional e amplia o leque de opções para os passageiros do Ceará. Estamos muito satisfeitos com esta parceria, que levará a melhor experiência e infraestrutura aeroportuária para os clientes”, pontua Sabine Trenk, diretora Comercial e de Operações da Fraport Brasil, concessionária do Aeroporto de Fortaleza.