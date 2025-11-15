Voo da Level faz pouso não programado em Fortaleza após mais uma emergência médica a bordo

Um voo da Level, companhia espanhola do grupo International Aviation Group – IAG (que abriga companhias como British Airways e Iberia), desviou para pouso não programado no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, na noite da última sexta-feira (15/11), após uma emergência médica à bordo. Um passageiro teria desmaiado a bordo.

O Airbus A330-200, que operava o voo IB 2602 entre Buenos Aires (Ezeiza) e Barcelona, teria declarado necessidade de alternar Fortaleza, através do "Pan-pan", código internacional de urgência, usado para situações que mostram alguma gravidade, mas não de perigo imediato ao voo, durante o trajeto, enquanto cruzava o oceano Atlântico.

A aeronave pousou normalmente em Fortaleza por volta das 20h e, após o procedimento de taxiamento, estacionou em uma das pontes de embarque do Terminal Internacional para permitir o rápido acesso das equipes de atendimento. Em nota, a Fraport confirmou que “nesta sexta-feira (14/11), por volta das 20h, um voo alternado da empresa Level, rota EZE/MAD, pousou no aeroporto de Fortaleza devido emergência médica".

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado clínico do viajante.

Fortaleza é posição estratégica

Nos últimos 12 meses, já é pelo menos a quinta emergência médica aérea que é tratada através do aeroporto de Fortaleza e atendimento de saúde da cidade.

A grande quantidade de voos comerciais de origem ou com destino à Europa que desviam a Fortaleza, sobretudo por motivos de saúde de passageiros, levou o leitor bru_rodriges2025 a chamar o aeroporto Pinto Martins de “SAMU da aviação”.

Já comentamos como Fortaleza possui localização privilegiada para voos entre Brasil e Europa.