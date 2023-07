Réplicas das invenções de Santos Dumont são expostas em Fortaleza; saiba onde será

A Base Aérea de Fortaleza realiza de 14 a 16 de julho uma exposição em comemoração aos 150 anos de nascimento de Santos Dumont, renomado inventor e pioneiro da aviação.

O evento ocorre no Shopping Iguatemi Fortaleza, na Praça Arvoredo, localizado em frente à loja Magazine Luiza. A entrada para a exposição é gratuita e aberta ao público.

A exposição traz itens aeronáuticos como: réplicas das invenções de Santos Dumont, como o 14-Bis e o Demoiselle, simuladores da aeronave Xavante, diversos aeromodelos e modelos de platimodelismo e óculos de realidade virtual.

Santos Dumont: precursor da aviação

Há 150 anos, nascia no interior de Minas Gerais um dos maiores inventores brasileiros: o notável Alberto Santos Dumont, considerado um dos precursores da aviação e da criação de aeronaves no mundo.

A história de vida, as obras e os valores do Pai da Aviação e Patrono da Aeronáutica Brasileira são fontes de inspiração não só no Brasil, mas também em várias regiões do planeta. Suas inovações e contribuições para a aviação são celebradas até hoje.

O homem que deu asas à humanidade nasceu no dia 20 de julho de 1873, no sítio Cabangu – local que, em 1890, passou a pertencer ao município de Palmyra (MG), um dos bens tombados sob tutela da Força Aérea Brasileira (FAB).

Santos Dumont já havia realizado grandes feitos, e um de seus projetos mais conhecidos foi o do avião 14-Bis. Esse avião foi o primeiro na história a realizar uma demonstração de voo pública, também em Paris.

Esse voo aconteceu em 12 de novembro de 1906, e Dumont conseguiu voar 220 metros de distância a oito metros de altura e a uma velocidade de 30 km/h.

O outro projeto foi o Demoiselle, avião muito leve que conseguiu alcançar velocidades de cerca de 90 km/h. O Demoiselle foi o modelo-base para outros aviões da época. Isso aconteceu porque Santos Dumont nunca quis patentear suas invenções, considerando-as um bem comum à humanidade.

Serviço

Local: Shopping Iguatemi Fortaleza na Praça Arvoredo, em frente à loja Magazine Luiza

Endereço Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz, Fortaleza - CE

Horário de funcionamento: das 10h às 22h

