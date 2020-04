Azul prepara retorno ao Aeroporto de Fortaleza no dia 4 de maio

A Azul Linhas Aéreas já se prepara para o retorno das atividades em Fortaleza. O primeiro passo da companhia acontece no dia 4 de maio, quando a empresa vai operar diariamente um voo entre a Capital e Recife (Pernambuco).

Atualmente, a Azul não tem voos em Fortaleza devido aos cortes consequentes da crise do novo coronavírus. A empresa diz que a retomada vai ser gradual e que por isso vai ser só uma ligação diária com o hub da companhia no Recife.

A novidade dessa ligação fica a cargo do equipamento que a Azul vai utilizar: o Airbus 321neo, que transporta até 214 passageiros.

A aeronave é uma das mais modernas e mais novas da Azul, tendo realizado seus primeiros voos domésticos no início deste ano. O modelo tem capacidade 23% maior do que o A320neo e um consumo de combustível por passageiro 10% menor.

Antes da crise, a Azul operava nos quatro principais aeroportos do Ceará (Fortaleza, Juazeiro do Norte, Jericoacoara e Aracati). Com a pandemia, a empresa optou por realizar voos apenas entre Juazeiro e Recife. O retorno para a Capital já está certo, com os bilhetes à venda no site da aérea.