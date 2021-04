"Juristas com Bolsonaro" - ou reflexões jurídicas inacreditáveis de 2021

Na sexta 23 de abril, em entrevista ao Programa Alerta Especial (do antivacina já vacinado, do negacionista já contaminado e do bolsonarista não arrependido Sikêra Junior), o atual mandatário do Executivo nacional deixou muito claro que já tem um plano para usar as Forças Armadas se governadores e prefeitos mantiverem o lockdown dentre outras medidas restritivas, evocando, para justificar o que diz, o art. 142 da Constituição Federal de 1988.

Nas palavras de Bolsonaro, ele manda sim nas Forças Armadas e garantiria a lei e a ordem se os governadores mantiverem políticas, no seu entender, violadoras dos direitos fundamentais.

Ocorre que, estando certos todos os livros de Direito Constitucional Brasileiro de que se tem notícia, a chefia do presidente do Executivo não é uma autorização para agir quando as decisões de governadores e prefeitos são contrárias ao desejo e interpretação de Bolsonaro. Se os outros políticos estão contra a CF/88 - e não estão - quem deve dizê-lo com definitividade é o STF. Jair sabe disso, e finge não saber.

E nem venha falar de Direito Fundamental de Liberdade: o Direito Fundamental à Vida, mais importante que é, pode e deve ser exercido com restrição de circulação sim, sendo razoável, num contexto de 300 e tantos mil mortos, as pessoas serem instadas a não aumentarem a contaminação e não matarem umas às outras.

É o que amiúde diz a ciência sanitária, que é baliza do Direito. Para os que desejam um aprofundamento jurídico, convido a pesquisarem sopesamento de princípios ou balancing e a descobrirem que, no geral, um princípio jurídico deve ser utilizado de maneira a garantir o máximo possível da efetividade do outro, sobretudo quando o outro princípio é o mais importante que se tem notícia.

Para os que desejam uma reflexão aristotélica, considerem que não há direito à liberdade sem vida. Se somar ciência sanitária, jurídica e lógica, o bolsonarismo sairá pela outra porta.

Não se fale também da mentira recentemente repetida até mesmo por um Senador da República cearense (cujo nome não falarei para evitar ainda mais tristeza e ânsia de vômito): não, o STF não proibiu o presidente de agir contra a pandemia - apenas reconheceu a competência não-exclusiva de todos os entes em tratar de saúde pública, interpretando o art. 22 da CF/88, de clareza solar.

Fosse uma prova de Direito Constitucional, aquele que interpretasse o art. 142 da CF/88 como o presidente faz erraria a questão.

Não há espaço hermenêutico que autorize Forças Armadas na rua na situação apresentada. Você, jurista com Bolsonaro, no fundo sabe disso. Mas ama o presidente.

Bolsonaro está, faz tempo, tentando dar um golpe. Se conseguir, naturalmente será injusto com você, numa situação pessoal.

Você, jurista com Bolsonaro, agora já está dizendo que eu exagero, que não vai ter golpe, e etc.

Ok, eu te conheço.

Mas, hipoteticamente, quando estivesse dentro de uma prisão arbitrária, fosse vítima de tortura, tivesse a advocacia amassada pelos conchavos ou tolhida pela repressão, ou suprimidos os seus direitos políticos, incluindo o direito de votar, como reagiria?

Se você fosse proibido de ir pro terreiro, culto ou missa em dia comum, ou fosse sufocado durante uma abordagem... recorreria a quem? À lei, que você interpreta com o amor que nutre pelo presidente?

Você adaptará o discurso mais uma vez ou vai se arrepender de ter jogado fora seu diploma?

Eu vou cobrar de você. Mas bem longe do Brasil, se estiver vivo.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.