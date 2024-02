Segunda fase do projeto Desafio do Futuro começa nesta sexta-feira (02)

Após a boa repercussão da primeira temporada, o projeto Desafio do Futuro, que leva a equipe do Globo Esporte para o campus da Universidade de Fortaleza (Unifor), ganha uma segunda fase.

Com a disputa marcada para começar nesta sexta-feira (02), o apresentador Marcos Montenegro e o comentarista esportivo Antero Neto vão participar de uma dinâmica no curso de Medicina Veterinária. Ao todo, sete cursos integram a nova fase da ação.

Por meio da iniciativa, os apresentadores participam de provas e desafios junto aos alunos dos cursos de graduação da Universidade. Durante a primeira edição, o quadro, que é exibido às sextas-feiras, registrou aumento de audiência, demonstrando a boa recepção do público.

“Marcos e Antero vão passar por desafios na medicina veterinária neste primeiro episódio e, em seguida, com as energias renováveis. Os demais episódios são surpresas para os telespectadores e para os nossos participantes”, explica Gustavo de Negreiros, Gerente de Esportes do Sistema Verdes Mares.

Em relação ao investimento nesse modelo comercial de parceria, o gestor reforça que “mostra a nossa capacidade e essa nova tendência de aliar conteúdo editorial relevante com boas inserções e interações com as marcas. De forma que a publicidade não é forçada, mas se incorpora ao conteúdo organicamente, no contexto de entretenimento que o esporte também engloba, além do jornalismo”.