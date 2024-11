Programa Espaço VIP celebra 20 anos com evento especial e homenagens

Neste ano, o Programa Espaço VIP celebra duas décadas de atuação na mídia cearense. A trajetória do programa será homenageada nesta terça-feira (12), no Hotel Gran Marquise, a partir das 19h30, em evento para convidados.

Comandado pela colunista Mariana Feitosa, o programa, que reúne matérias e coberturas sobre temas como cultura, gastronomia, entretenimento e vida saudável, é exibido na TV Diário às terças-feiras, a partir das 21h30, e aos domingos, às 19h30.

Durante o evento, serão feitas homenagens para empresários, parceiros de mercado e da comunicação que passaram pela história do programa, com a entrega do Troféu Espaço VIP 20 Anos para os homenageados.

“Celebro um marco importante não apenas na minha carreira profissional, mas também na trajetória da televisão cearense. Afinal, comemorar 20 anos de um programa que se mantém sólido, dinâmico, crescente, é algo a ser registrado com muito contentamento, pois é uma conquista individual por um lado e coletiva por outro”, destaca Mariana Feitosa.

Além da entrega das homenagens, também serão apresentadas novidades do Espaço VIP, como a renovação da identidade visual do programa, novos quadros e formatos.

Outro lançamento da noite será o Espaço VIP Produções, plataforma digital que oferta soluções para profissionais do mercado de comunicação. Por meio da iniciativa, serão produzidos podcasts, comerciais, documentários e outros produtos, todos com apoio da equipe de jornalistas, publicitários e produtores que compõem o Espaço VIP.

"Temos um programa que conquistou seu lugar no coração dos telespectadores e nos orgulhamos em contar histórias através das conquistas, cultura, empreendedorismo e criatividade da nossa gente", pontua a apresentadora.

Com assinatura de Willfridy Mendonça, a decoração do evento fará um passeio pela linha do tempo de momentos que foram marcantes na história do programa.

As categorias e homenageados com o Troféu Espaço VIP 20 Anos são:

- Arte Contemporânea – Mara Dolzan (Marchand e Galerista – Galeria Mara Dolzan – Campo Grande-MS)

- Construtora e Empreendimento Destaque do Ano – Otacílio Valente e Ronaldo Barbosa (Construtora Colmeia – Prédio One)

- Educação e Literatura – Tales de Sá Cavalcante (Diretor Superintendente da Organização Educacional Farias Brito e Presidente da Academia Cearense de Letras)

- Liderança Associativista – Carlito Lira – Presidente da Acomac (Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção do Ceará)

- Liderança Empresarial Feminina – Emília Buarque (Presidente do LIDE Ceará)

- Odontologia Estética do Ceará – Jório da Escóssia Jr. (Implantodontista)

- Personalidade da Comunicação Empresarial – Mauro Costa (Diretor da AD2M Comunicação)

- Personalidade Industrial – Ivens Dias Branco Jr. (M. Dias Branco)

- Personalidade do Meio Jurídico - Leonardo Araújo (CEO do Leonardo Araújo Advogados Associados)

Menção Honrosa – Grupo Empresarial

Grupo Edson Queiroz (GEQ)

Homenagem In Memoriam

Empresário Ivens Dias Branco (Grupo M. Dias Branco)