Nosso Meio realiza 3ª edição do NM2B com palestra de André Carvalhal

Se posicionando como um espaço de discussão sobre marketing, inovação e comunicação, o Nosso Meio to Business (NM2B), evento realizado pelo Nosso Meio, chega à 3ª edição. Nesta quinta-feira (08), André Carvalhal, autor best-seller de cinco livros e palestrante de temas como diversidade e sustentabilidade, será responsável pela palestra de encerramento.

Entre os livros publicados por André Carvalhal estão ”Como salvar o futuro” e “Como libertar o presente”. Além disso, o livro “Viva o fim: Almanaque de um novo mundo” foi finalista do prêmio Jabuti 2019.

O evento, realizado no La Maison, iniciou na última quarta-feira (07) e contou com temas como “Nuances do sabor regional”, com participação de representantes das marcas São Braz e São Geraldo, e “Design de impacto: um olhar prático para o ESG”, com Luciana Lancerotti, ex-CMO da Microsoft.

De acordo com Tamires Brito, diretora executiva do Nosso Meio, o evento deste ano teve como uma das principais novidades um espaço mais amplo para o público. “Os participantes das edições anteriores tinham que se dividir entre a feira de negócios e o auditório, e isso muitas vezes comprometia o rendimento. Nesse ano, mudamos pra um local mais amplo e conseguimos integrar a feira com o auditório, além de inserir a sala da redação do NM nesse espaço.”

Em relação à participação de André, Tamires pontua que o tema do evento, “Inovação e Propósito: como construir um futuro juntos”, dialoga com os assuntos abordados pelo palestrante em seu trabalho. “Além disso, todos os materiais utilizados no evento são sustentáveis ou terão o encaminhamento para melhor reuso. Os papeis são provenientes de reflorestamento de gráficas certificadas, as lonas são doadas para reuso, a água ofertada é em lata que é 100% reciclada, além de fazermos o descarte correto dos resíduos.”

Nova edição do Inspira & Ação começa no próximo dia 24 de agosto

Legenda: O programa Inspira & Ação é exibido desde 2023 Foto: Divulgação

O programa Inspira & Ação, apresentado por Taís Lopes e exibido aos sábados, a partir das 11h45, ganhará nova temporada a partir do dia 24 de agosto. Com a temática “A Vida é Delas”, o foco será em trazer histórias, relatos e vivências de mulheres cearenses.

O programa Inspira & Ação é exibido desde 2023 na TV Verdes Mares e já trouxe diferentes abordagens e focos, como educação e sustentabilidade, sempre com muita informação e de forma descontraída.

A nova temporada se propõe a explorar o universo feminino, celebrando conquistas e apresentando os desafios cotidianos das mulheres.