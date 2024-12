Nosso Meio entrega troféus para vencedores da primeira edição do PMNM 2024

Na última quinta-feira (5), foi realizada a entrega dos troféus da primeira edição do Prêmio Melhores do Nosso Meio (PMNM 2024), no Buffet La Maison. Na ocasião, foram revelados os profissionais que alcançaram as três primeiras posições de cada categoria.

O Prêmio foi estruturado em duas etapas. A primeira consistiu nas indicações feitas por profissionais do mercado, enquanto a segunda foi dedicada à votação. Ao todo, a premiação recebeu mais de 3 mil indicações. Na etapa final, foram ultrapassados os 34 mil votos.

30 profissionais conquistaram os três primeiros lugares nas 10 categorias da premiação. Além disso, outros 58 que participaram da fase de votações foram homenageados no palco.

“O Ceará tem uma história de profissionais que fazem a diferença no cenário nacional e até internacional. Grandes nomes como o professor Gilmar de Carvalho e o imortal Assis Santos são exemplos claros de como o talento cearense atravessa fronteiras e deixa sua marca por onde passa. Eles são apenas alguns dos muitos que nos inspiram e nos mostram que o trabalho bem feito é reconhecido em qualquer lugar. Este evento chega para atender a um desejo do próprio mercado, que tanto aguardava um momento de reconhecimento como este”, declarou Tamires Soares Brito, diretora-executiva do Nosso Meio.

Legenda: Mais de 34 mil votos foram contabilizados durante a segunda etapa da votação Foto: JCD Produções

“Estou muito feliz. Essa é a verdadeira premiação de comunicação do Ceará, porque de fato representa quem coloca a mão na massa e faz acontecer no mercado. É um prêmio do povo, é um prêmio democrático”, destaca Thiago Façanha, diretor da Mulato Comunicação e vencedor do 1º lugar da categoria Diretores de Agência de Publicidade durante o discurso de agradecimento.

Confira a lista de vendedores do PMNM 2024

Profissional de Marketing - Setor Privado

1º - Michele Ribeiro - RioMar Fortaleza

2º - Line Mara - Unimed Fortaleza

3º - Raquel Dutra - Integral Agroindustrial

Profissional de Marketing - Setor Público

1º - Evineide Dias - Banco do Nordeste

2º - Tatiana Brígido - Cagece

3º - Sharllenny Queirós - Fagifor

Profissional de RH - Setor Privado

1º - Ana Paula Falcão - Mercadinhos São Luiz

2º - Alana Navarro – 3corações

3º - Luanna Façanha - Unimed Fortaleza

Profissional de RH - Setor Público

1º - Bibiana Figueiredo - Banco do Nordeste

2º - Victor Dias – TJCE

3º - Roberta Maciel - Fagifor

Professor(a) Universitário(a)

1º - Dakson Peixoto - Estácio Fortaleza

2º - Cláudia Buhamra - UFC

3º - Carla Quaresma - Faculdade Ari de Sá

Diretor(a) de Empresa

1º - Marcelo Paz - Fortaleza EC

2º - Alexandre Pinheiro - Supermercado Pinheiro

3º - Daniel Joca - Eletromidia/Urbmidia

Diretor(a) de Agência de Publicidade

1º - Thiago Façanha - Mulato Comunicação

2º - Ana Celina - Acesso Estratégia Criativa

3º - Duda Brígido - EBMQUINTTO

Profissional de Publicidade

1º - Stéfanie Campelo - EBMQUINTTO

2º - Simone Pessoa - Mulato Comunicação

3º - Matheus de Sena - Acesso Estratégia Criativa

Diretor(a) de Assessoria de Comunicação

1º- Mauro Costa - AD2M Comunicação

2º - Adriano Muniz - Engaja Comunicação

3º - Marcos André Borges - VSM Comunicação

Profissional de Assessoria

1º - Luciana Castro - Engaja Comunicação

2º - Nayana Agrela - AD2M Comunicação

3º - Wescley Jorge - Governo do Ceará