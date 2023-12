Newland atualiza marca e passa a se chamar Grupo New

A rede de concessionárias Newland encerrou 2023 passando por uma mudança na marca. Agora, a empresa passa a se chamar Grupo New, com nova marca e identidade visual reformulada.

A identidade visual foi concebida pelo designer Arnaldo Araújo e todo o processo de desenvolvimento durou cerca de quatro meses. Em nota, o grupo New pontua que a nova marca “é uma fusão harmoniosa de força e elegância. Com a robustez de um veículo off-road, a identidade visual captura a determinação e confiança que definem a trajetória de sucesso do Grupo”.

A nova marca também irá se adequar às submarcas do grupo: Newland, Newsedan, Newhouse, Newselect, Newcenter, sempre conservando o “New” de forma fixa.

A empresa completou 30 anos de atuação no mercado em 2022. A rede de concessionárias é responsável pela venda das marcas Toyota, Jeep, RAM, Porsche, GWM, Mercedes-Benz e Jaguar LAND Rover. Ao todo, são 28 concessionárias distribuídas nos estados do Ceará, Paraíba e Piauí.

Galvão Bueno é o novo embaixador da rede Coco Bambu

Legenda: O contrato da parceria tem vigência de dois anos Foto: Divulgação

O locutor esportivo, empresário, radialista e apresentador Galvão Bueno é o novo embaixador da rede Coco Bambu.

A parceria tem vigência de dois anos. "O nosso novo embaixador representa um verdadeiro apreciador da riqueza da culinária brasileira. Juntos, buscamos não apenas satisfazer paladares exigentes, mas também criar memórias gustativas que ressoem com a paixão e autenticidade que Galvão Bueno incorpora em tudo o que faz", destaca Afrânio Barreira, sócio-fundador da rede Coco Bambu.

"Na culinária buscamos excelência, a superação de expectativas e a celebração da vida. Bem-vindo, Galvão Bueno, à família Coco Bambu", ressalta Afrânio.