Mercado: Slogan Comunicação anuncia transferência de contas para Advance

Tradicional agência do mercado cearense, a Slogan Comunicação anunciou que deixará de atuar no modelo tradicional de agência de comunicação. A partir de agora, o foco de trabalho será no desenvolvimento de projetos e de consultoria empresarial.

Em nota, a Slogan informa que irá transferir “as principais contas, além de acervo técnico, processos, profissionais e parte da infraestrutura” para a Advance Comunicação, como forma de manter a assistência de serviços para a carteira de clientes.

Segundo a Slogan, o processo de handover será realizado ao longo de um período de três meses. Parte das equipes de atendimento, criação, mídia e produção da Slogan serão integrados de forma gradual à Advance.

Para Sérgio Fiúza, fundador, CEO e CCO da Slogan, a parceria junto à Advance trará benefícios para os clientes da empresa. “Nossa larga experiência no atendimento de grandes marcas do varejo, regional e nacional, bem como outros segmentos privados, encontra par na Advance, que há muitos anos atende contas do calibre de Angola Cables, Shoppings RioMar, Pague Menos, Grupo Ari de Sá, por exemplo. Nossos clientes estarão em boas mãos”, reforça.

O fundador também exalta o período de atuação da Slogan, de 43 anos no mercado.

Sérgio Fiúza Fundador, CEO e CCO da Slogan “Construímos, acima de tudo, uma boa reputação, honrando o nosso mercado com bons exemplos a serem seguidos. Assim, agradecemos a todos os parceiros, clientes e colaboradores que confiaram a nós a missão de fazer da Slogan sinônimo de boa propaganda e da marca das marcas, e iniciamos um novo ciclo em um modelo novo.”

Já Evandro Colares, presidente da Advance, comenta que a empresa está motivada para o novo momento. “Este movimento estratégico nos permitirá expandir nossas capacidades e oferecer um serviço ainda mais completo aos nossos clientes”.